Сезон квартальных отчётов продолжается, и эксперты Citi пытаются строить прогнозы по динамике выручки прочих компаний полупроводникового сегмента, опираясь на уже опубликованную статистику Intel и Texas Instruments. Отчёт Intel показал, что совокупность факторов провоцирует спад на рынке ПК в первом полугодии, хотя нет гарантии, что во второй половине года сегмент вернётся к росту.
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При этом проблемы рынка ПК не распространяют своё влияние на смежные секторы, обслуживаемые разработчиками и производителями полупроводниковых компонентов, как считают эксперты Citi. По их мнению, спрос в автомобильном и промышленном сегменте остаётся высоким, предложение от него отстаёт, а потому на данных рынках сохранится дефицит чипов. Телекоммуникационный сегмент тоже демонстрирует стабильно высокий спрос на полупроводниковые компоненты, поэтому неудачи рынка ПК его не коснутся.