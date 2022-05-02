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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Citi убеждены, что спрос на чипы в автомобильном, промышленном и телекоммуникационном сегментах остаётся высоким
Дефицит никуда не исчезнет.
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Сезон квартальных отчётов продолжается, и эксперты Citi пытаются строить прогнозы по динамике выручки прочих компаний полупроводникового сегмента, опираясь на уже опубликованную статистику Intel и Texas Instruments. Отчёт Intel показал, что совокупность факторов провоцирует спад на рынке ПК в первом полугодии, хотя нет гарантии, что во второй половине года сегмент вернётся к росту.

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Источник изображения: Getty Images

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При этом проблемы рынка ПК не распространяют своё влияние на смежные секторы, обслуживаемые разработчиками и производителями полупроводниковых компонентов, как считают эксперты Citi. По их мнению, спрос в автомобильном и промышленном сегменте остаётся высоким, предложение от него отстаёт, а потому на данных рынках сохранится дефицит чипов. Телекоммуникационный сегмент тоже демонстрирует стабильно высокий спрос на полупроводниковые компоненты, поэтому неудачи рынка ПК его не коснутся.

#аналитика #полупроводники #автомобили #дефицит чипов
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