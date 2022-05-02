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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Первое предприятие по производству чипов в Индии будет построено при участии дочерней компании Intel
Tower Semiconductor является одним из учредителей ISMC.
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Израильская компания Tower Semiconductor, которой в скором времени предстоит перейти под контроль корпорации Intel, ранее не стеснялась участвовать в совместных предприятиях. Именно в сотрудничестве с японскими партнёрами функционируют три её предприятия на территории Страны восходящего солнца, а предприятие в Италии работает при участии STMicroelectronics. Интересы арабских инвесторов тоже присутствуют в деятельности Tower Semiconductor, поскольку совместное предприятие ISMC создано именно с их участием. Как поясняет Reuters, именно ISMC посчастливиться стать первым контрактным производителем чипов, чей завод расположится на юге Индии.

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Источник изображения: Reuters

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Сама ISMC инвестирует в проект около $3 млрд, не исключено, что пропорциональную сумму выделят на строительство предприятия индийские власти. Как с этими планами будет пересекаться стратегия Intel, которая готова установить контроль над Tower Semiconductor, пока не уточняется. Впрочем, глава корпорации Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) недавно посещал Индию, поэтому вопрос наверняка был с ним согласован.

#intel #полупроводники #литографическое производство #индия #tower semiconductor
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