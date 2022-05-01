Возврат средств инвесторам тоже идёт уверенными темпами.

Корпорация Apple не стала медлить с публикацией квартального отчёта по форме 10-Q, что позволяет разобраться, какими суммами денежных средств и высоколиквидных активов она располагала по состоянию на 26 марта этого года. Общая сумма средств, которые условно можно считать «свободными», достигла $201 млрд.

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Источник изображения: Apple

Впрочем, чисто в денежной форме компания хранила на тот момент не более $14,3 млрд. Существенную часть активов Apple составляют облигации корпоративного займа ($93 млрд), вторыми идут государственные казначейские облигации США ($28,7 млрд), ценные бумаги с физическим залоговым обеспечением формируют $23,6 млрд, а долговые обязательства других государств замыкают список с суммой $18,9 млрд.

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Любимый способ возврата капитала инвесторам для компании Apple – это выкуп собственных акций и выплата дивидендов. В прошлом квартале она потратила на выкуп своих акций $22,9 млрд, а в форме дивидендов инвесторы получили $3,6 млрд.