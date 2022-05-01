Будет реализовано не более 20 млн игровых консолей.

В календаре японской корпорации Nintendo завершился только первый месяц очередного фискального года, а издание Nikkei Asian Review уже спешит поделиться неутешительными прогнозами этого производителя игровых консолей на отчётный период. Ожидается, что в 2022 фискальном году компания реализует не более 20 млн игровых консолей семейства Switch.

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Источник изображения: Nintendo

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Дело не в снижении спроса – с ним-то всё в порядке, а вот дефицит компонентов продолжает ограничивать объёмы выпуска Nintendo Switch. В конце прошлого квартала к этому фактору присоединились локдауны в Китае, где данные игровые консоли производятся. Самым удачным для Nintendo оказался первый год пандемии, когда было продано 28,83 млн консолей. В 2021 компания ожидала выпустить 30 млн консолей, но по факту объёмы реализации вряд ли превысят 23 млн штук. В текущем году дефицит компонентов дополнительно усугубит ситуацию.