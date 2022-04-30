Техпроцесс Intel 18A должен быть освоен к тому моменту.

Интервью генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) каналу Bloomberg больше всего запомнилось амбициозными заявлениями о сроках восстановления лидирующих позиций компании в сфере литографического производства.

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Источник изображения: Bloomberg

Напомним, что вскоре после вступления в должность в середине февраля прошлого года Гелсингер объявил, что компания должна освоить пять техпроцессов за четыре года и к середине десятилетия вернуть себе превосходство в сфере литографии. На этой неделе глава Intel заявил, что прогресс по всем пяти техпроцессам идёт без отставания или с опережением графика, и это позволяет ему предположить, что все пять новых техпроцессов будут освоены к концу 2024 года. Фактически, это несколько быстрее заложенного в прежний график срока.

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Не собирается Intel уступать конкурентам не только в качестве, но и в количестве. По словам Гелсингера, к концу десятилетия компания готова занять второе место на рынке услуг по контрактному производству чипов. Несложно догадаться, что первое место сохранит за собой TSMC, хотя соответствующие амбиции имеются и у корейской Samsung Electronics.