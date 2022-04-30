В четвёртом квартале прошлого года ей это уже удавалось.

Когда у нынешнего генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) появляется возможность сделать громкие публичные заявления, он её не упускает, поэтому и последовавшие за публикацией квартального отчёта часы глава компании максимально использовал для трансляции своей уверенности в успехе бизнеса перед аудиторией инвесторов. Телеканал Bloomberg дал такую возможность главе Intel, включив в свой эфир интервью с ним.

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Источник изображения: Bloomberg

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Говоря о перспективах роста спроса на рынке ПК во втором полугодии, Гелсингер одновременно выразил уверенность, что компания сможет укрепить свои рыночные позиции, как это уже произошло в четвёртом квартале прошлого года. Ставка делается на процессоры Alder Lake и Raptor Lake – образцы последних уже поставляются как в мобильном, так и в настольном сегменте. В целом год для рынка ПК завершится стабилизацией объёмов продаж примерно на уровне прошлого года, как считает глава Intel. Он верит, что структура спроса изменилась после начала пандемии, и отката к прежним уровням уже не будет. Тем более, что в этом году поддержку рынку обеспечит корпоративный сегмент, стремящийся обновить парк компьютеров после пандемийного застоя и выхода новой версии Windows.