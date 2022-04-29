Без прижимной рамки дело не обошлось.

Южнокорейский энтузиаст Safedisk не привык довольствоваться вторыми местами, а потому к каждому новому шагу в рейтинге HWBot готовится особенно тщательно. Процессор Intel Core i9-12900KS он разгонял с использованием специальной прижимной рамки, исключающей его изгиб, что могло положительно сказаться на полученной в итоге частоте – в тесте Geekbench3 Multi Core данный процессор смог сохранить активность восьми ядер и шестнадцати потоков на частоте 7053 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Safedisk

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Охлаждался процессор, как можно догадаться, при помощи жидкого азота. В указанном тесте ему удалось набрать 85 449 баллов и занять первое место не только среди всех процессоров данной модели, но и среди всех процессоров с восемью ядрами. В качестве основы для стенда использовалась материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex, к которой был подключен блок питания Enermax мощностью 2000 Вт.