Сказался, помимо прочего, эффект высокой базы.

Относительно долгое ожидания публикации квартальной отчётности Intel было компенсировано синхронным с пресс-релизом появлением формы 10-Q, которая предоставляет более подробную информацию о структуре расходов и доходов компании в отчётном периоде. Например, соответствующий документ поясняет, за счёт каких факторов выручка Intel в сегменте клиентских устройств сократилась на 13% до $9,3 млрд.

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Источник изображения: Intel

Ноутбуки формировали почти две трети выручки компании в сегменте - $6,0 млрд, именно этот показатель по сравнению с первым кварталом прошлого года сократился почти на миллиард или 14,3%. Физические объёмы поставок компонентов Intel для ноутбуков сократились вообще на 35%. В компании это объясняют не только эффектом высокой базы, но и объективным снижением спроса на недорогие ноутбуки для дома и образовательных учреждений, которые в разгар пандемии были весьма востребованы. Зато средние цены реализации мобильных процессоров выросли на 32%, поскольку доля недорогих моделей сократилась.

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Снижение выручки в настольном сегменте было не таким заметным, с $2,73 до $2,6 млрд. В потребительском секторе спрос на настольные процессоры тоже сокращался, как и в образовательном, но всего Intel за период отгрузила лишь на 11% меньше изделий, чем год назад. Средние цены реализации при этом выросли на 7%, преимущественно за счёт восстановления корпоративного сектора и возвращения сотрудников компаний в офисы после активных фаз пандемии.