Локдауны в Китае не пройдут бесследно.

Как и прочие деловые издания, представители Nikkei Asian Review при разборе финансового отчёта Apple за первый квартал сделали акцент на возможном влиянии дефицита компонентов и локдаунов в Китае на выручку компании во втором квартале. По оценкам руководства Apple, из-за совокупности возникших в отрасли и экономике проблем она может в текущем квартале упустить от $4 до $8 млрд выручки.

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Источник изображения: Apple

Основная часть последствий для Apple связана с локдаунами в районе Шанхая, которые в большинстве своём уже завершились, что позволило почти всем сборочным предприятиям региона, обслуживающим интересы компании, вернуться к работе в том или ином режиме. Сохранятся во втором квартале и проблемы с поставками компонентов, которые и ранее вынуждали Apple идти на осознанные жертвы.

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Например, выручка от реализации планшетов iPad в первом квартале сократилась на пару процентов, и это было обусловлено преимущественно нехваткой компонентов, хотя спрос был на достаточно высоком уровне. К слову, совокупная выручка Apple в минувшем квартале выросла на 9% до $97,3 млрд, а смартфоны принесли компании на 5,5% больше выручки, чем годом ранее, а именно — $50,6 млрд. То есть, в целом компания справлялась с трудностями лучше многих конкурентов.