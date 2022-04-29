Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Проблемы отрасли могут стоить Apple до $8 млрд упущенной выручки в этом квартале
Локдауны в Китае не пройдут бесследно.
анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
RTX 3070 Ti Asus Gaming за копейки - надо брать
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Как и прочие деловые издания, представители Nikkei Asian Review при разборе финансового отчёта Apple за первый квартал сделали акцент на возможном влиянии дефицита компонентов и локдаунов в Китае на выручку компании во втором квартале. По оценкам руководства Apple, из-за совокупности возникших в отрасли и экономике проблем она может в текущем квартале упустить от $4 до $8 млрд выручки.

реклама

Источник изображения: Apple

Основная часть последствий для Apple связана с локдаунами в районе Шанхая, которые в большинстве своём уже завершились, что позволило почти всем сборочным предприятиям региона, обслуживающим интересы компании, вернуться к работе в том или ином режиме. Сохранятся во втором квартале и проблемы с поставками компонентов, которые и ранее вынуждали Apple идти на осознанные жертвы.

анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
3060 Gigabyte задешево в Регарде

Например, выручка от реализации планшетов iPad в первом квартале сократилась на пару процентов, и это было обусловлено преимущественно нехваткой компонентов, хотя спрос был на достаточно высоком уровне. К слову, совокупная выручка Apple в минувшем квартале выросла на 9% до $97,3 млрд, а смартфоны принесли компании на 5,5% больше выручки, чем годом ранее, а именно — $50,6 млрд. То есть, в целом компания справлялась с трудностями лучше многих конкурентов.

#смартфоны #аналитика #apple #финансы #iphone #ipad #дефицит #планшеты #локдаун
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Илон Маск продал акций Tesla на сумму около $4 млрд, чтобы купить Twitter
В первом квартале объёмы продаж мобильных процессоров Intel сократились на 35%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
56
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
7
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть первая
7
О криминальном прошлом Nintendo
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
4

Сейчас обсуждают

Alex23
15:48
Так в европе против твитера Элоны Маска, ютуб банит каналы Соловьева, Россия 24 и тп, чего они все? а как же свобода слова? куда катится сга и гейропа?
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Ам Шегар
15:48
Об этом даже были передачи на телевизионных каналах. Но правительство в курсе, не волнуйтесь. Всё чётко мониторится и отслеживается. Каждое утро каждого министра начинается с проверки данных. Проверил...
Потери McDonald's в России уже превысили $130 млн долларов
DiLouk
15:47
Ну вода-водой. Подписали они петицию, что поменяется? Я так понимаю должен быть создан орган, который будет контролировать достаточно ли у вас свободный интернет и нет ли в нем российской дезинформаци...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Smale
15:47
Ты включи ВПН. Можно свободно с Трампом общается. И, с Иванкой. С Путином нет.
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Saint-14
15:47
Чаушеску тоже поддерживали много, около 90%, но не помогло, расстреляли У Гитлера тоже был высокий процент поддержки, но не помогло, застрелился в бункере
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
Smale
15:46
Аналогов нет. Российская Федерация не подписала декларацию. Такой же ход в неподписании сделали страны с очень "свободным" интернетом КНДР и Китай. Куда идет страна?
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
saf-saf
15:46
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
Alex23
15:45
Путина поддерживает 80% россиян как и спецоперацию
Россияне требуют запретить деятельность авторов S.T.A.L.K.E.R. на территории РФ
ChAS
15:45
А какой толк в свободном интернете на западе если там в соцсетях и видеохостингах цензура?! Ещё что-то про Китай говорят...
61 страна подписала декларацию о будущем интернета: Без Китая и КНДР
Alex23
15:43
Русские "боевые дельфины" надежно прикрывают Севастополь, заявил американский журналист
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем