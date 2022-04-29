Они будут выпускаться по технологии Intel 3.

Руководство Intel на сегодняшнем квартальном отчётном мероприятии не уставало повторять, что компания готова освоить пять новых техпроцессов за четыре года, и по некоторым направлениям она уже опережает график. Это достигается за счёт того, что над группами техпроцессов работают разные команды специалистов, и работа ведётся параллельно.

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Источник изображения: Intel

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Отдельно было сказано про то, что образцы процессоров Meteor Lake, которые встанут на конвейер лишь в следующем году, уже позволяют загрузить операционные системы Windows и Linux. Эти процессоры компания будет выпускать по технологии Intel 4, а вот следующим шагом станет выпуск в текущем году первых образцов процессоров Sierra Forest для серверного применения, которые будут изготавливаться с применением техпроцесса Intel 3. Более того, прямо на этой неделе Intel завершила создание цифрового проекта кристаллов процессоров Granite Rapids, которые тоже будут выпускаться по технологии Intel 3. Анонс этих серверных процессоров компания решила отложить до 2024 года, но заодно перевела их на более совершенный техпроцесс Intel 3 и наделила их вычислительными ядрами следующего поколения.