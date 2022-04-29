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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале средняя цена реализации процессоров Intel выросла на 25%
Цены будут расти и во втором полугодии.
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RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Пока подробная отчётность Intel за первый квартал этого года ещё не опубликована, но новый финансовый директор Дэвид Цинснер (Davis Zinsner) уже пояснил, что в отчётном периоде средняя цена реализации центральных процессоров выросла на 25%. Конечно, в потребительском сегменте это не позволило избежать сокращения выручки, поскольку сократились не только поставки компьютеров на базе этих процессоров, но и производители были вынуждены ограничить их закупку из-за формирования небольших излишков.

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Источник изображения: Intel

Эксперты уже давно говорят, что с поставкой собственно процессоров Intel никаких проблем нет, и если ноутбуки и выпускаются в ограниченных количествах, то виной всему дефицит сопутствующих компонентов, а не продукции Intel. Спрос в первом квартале падал на бюджетные потребительские ПК и хромбуки для образовательной сферы, а игровые ПК и решения для корпоративного сегмента пользовались отменным спросом.

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3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
3060 Gigabyte задешево в Регарде

Локдауны в Китае только усугубят ситуацию с избытком процессоров на складах партнёров Intel, поэтому ранее второго полугодия, когда спрос будет подогреваться не только сезонным фактором, но и появлением новых продуктов на рынке, рассчитывать на увеличение объёмов поставок руководство Intel не рекомендует. Процессоры Alder Lake и появившиеся к тому моменту Raptor Lake должны будут позволить компании вернуться к увеличению своей доли рынка. Цены при этом могут вырасти, на ряд продуктов Intel будет повышать их сознательно. С другой стороны, за большие деньги компания рассчитывает предложить и больше производительности.

#intel #аналитика #финансы #процессоры
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Максим Ширшов
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Michiru1
12:48
зен3 в простое и малой нагрузке потреблят больше альдеров. При чем примерно в раза 2 разница.
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Adam Smith
12:46
да на цены-то пофиг, как и на саму гейропу, фиксируются факты, признаваемые самой гейропой, оказывается гейропа не только воздухом свободы накачивала свою промышленность, а в основном вражескими ресу...
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pavel80
12:43
Это, он сам.
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sidoshii
12:42
Вот на что можно обновится с 6700 к тем более у заглота каждый день цены падают )
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wolfire
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вот вчера об этом как раз думал чтобы вообще не было проводов, типа 3,5 убрали, теперь зарядку надо делать
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Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
sidoshii
12:35
ХЗ у заглота цены падают на все каждый день ) а тут такое
В прошлом квартале средняя цена реализации процессоров Intel выросла на 25%
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