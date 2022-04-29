Цены будут расти и во втором полугодии.

Пока подробная отчётность Intel за первый квартал этого года ещё не опубликована, но новый финансовый директор Дэвид Цинснер (Davis Zinsner) уже пояснил, что в отчётном периоде средняя цена реализации центральных процессоров выросла на 25%. Конечно, в потребительском сегменте это не позволило избежать сокращения выручки, поскольку сократились не только поставки компьютеров на базе этих процессоров, но и производители были вынуждены ограничить их закупку из-за формирования небольших излишков.

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Источник изображения: Intel

Эксперты уже давно говорят, что с поставкой собственно процессоров Intel никаких проблем нет, и если ноутбуки и выпускаются в ограниченных количествах, то виной всему дефицит сопутствующих компонентов, а не продукции Intel. Спрос в первом квартале падал на бюджетные потребительские ПК и хромбуки для образовательной сферы, а игровые ПК и решения для корпоративного сегмента пользовались отменным спросом.

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Локдауны в Китае только усугубят ситуацию с избытком процессоров на складах партнёров Intel, поэтому ранее второго полугодия, когда спрос будет подогреваться не только сезонным фактором, но и появлением новых продуктов на рынке, рассчитывать на увеличение объёмов поставок руководство Intel не рекомендует. Процессоры Alder Lake и появившиеся к тому моменту Raptor Lake должны будут позволить компании вернуться к увеличению своей доли рынка. Цены при этом могут вырасти, на ряд продуктов Intel будет повышать их сознательно. С другой стороны, за большие деньги компания рассчитывает предложить и больше производительности.