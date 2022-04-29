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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
Рынок ПК может сжаться из-за инфляционного давления.
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По случаю публикации квартальной отчётности компания Intel даже разблокировала доступ к своему сайту для пользователей, находящихся на территории РФ, а потому изучать материалы отчёта можно без дополнительных технических ухищрений. Квартальная выручка сократилась на 7% до $18,4 млрд по версии отчётности GAAP, и на 1% по методике non-GAAP. При этом фактическая величина выручки превысила собственные прогнозы Intel, сделанные в январе текущего года.

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Источник изображения: Intel

На клиентском направлении Intel выручила $9,3 млрд, на 13% меньше, чем годом ранее. С момента анонса компания успела выпустить 15 млн процессоров семейства Alder Lake, а образцы процессоров Raptor Lake уже поставляются. Подразделение по выпуску компонентов для ЦОД и систем искусственного интеллекта получило выручку в размере $6 млрд, что на 22% выше результата аналогичного периода предыдущего года. Сетевые компоненты и решения для периферийных вычислений увеличили выручку на 23% до $2,2 млрд.

Источник изображения: Intel

В новой структуре финансовой отчётности Intel нашлось место для группы ускорителей вычислений и графических решений, которая увеличила выручку на 21% до $219 млн. Подразделение Mobileye, которое готовится к выходу на IPO, увеличило выручку на 5% до $394 млн. Наконец, отдельной строкой фигурирует выручка подразделения по контрактному выпуску чипов, которая за год выросла на 175% до $283 млн.

Более того, в презентации к квартальному отчёту отдельно подчёркивается, что на контрактном направлении у Intel имеется пакет заказов на общую сумму более $5 млрд, и не менее 10 клиентов выразили твёрдые намерения сотрудничать с компанией на этом направлении. Уже выпускаются пробные чипы в ассортименте 30 моделей с использованием техпроцессов Intel 16 и Intel 3. В первом случае клиентами Intel являются некие разработчики автомобильных компонентов. Несмотря на рост выручки на 175%, контрактное направление бизнеса пока приносит Intel убытки в размере $31 млн в квартал, поскольку требуется вкладывать деньги в оборудование для производства чипов.

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3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
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3060 Gigabyte задешево в Регарде

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на квартальном мероприятии заявил, что отрасль будет испытывать дефицит производственных мощностей и оборудования до 2024 года в самом оптимистичном варианте. Серверные процессоры Granite Rapids выйдут не в 2023 году, а в 2024-м, как пояснили представители Intel сегодня. Во втором квартале Intel рассчитывает выручить $18 млрд, что ниже ожиданий аналитиков. С другой стороны, по итогам всего года компания рассчитывает получить выручку в размере $76 млрд, и это достаточно смелый прогноз в текущих условиях. Рынок ПК в этом году может сократиться из-за инфляционных процессов, как считают в Intel. После закрытия торгов курс акций компании опустился на 3,78%.

#intel #аналитика #финансы
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Ой, да ладно. Те, кто не мог оплатить коммуналку и так ничего дорогого не покупали. Люди у которых проблема с оплатой коммуналки вообще не думают о процессорах. Они тупо не клиенты Интел. Разве что и...
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
AlexZ Rus
08:00
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Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
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07:51
С учетом роста цен на электроэнергию на западе, не все могут себе позволить 300-ватные процессоры от интел. Некоторые просто коммуналку оплатить не могут, не то, что процессор заменить.
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
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