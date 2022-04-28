Но прежде на конвейер встанет минивэн ID.Buzz.

Агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что концерн Volkswagen видит ключ в устранении убытков на американском рынке в локализации производства перспективных моделей на электротяге. Уже сейчас на единственном предприятии немецкого концерна в США осуществляется пилотная сборка электромобилей ID.4, которые поступят в продажу на местном рынке к осени.

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Источник изображения: Volkswagen

В дальнейшем здесь будет освоена сборка электрического минивэна ID.Buzz, а также электрического пикапа, у которого в США уже достаточно конкурентов. На развитие американского ассортимента автомобилей Volkswagen потратит в ближайшую пятилетку $7,1 млрд и к 2030 году выведет на рынок США двадцать пять новых электромобилей, чтобы к тому моменту перевести на электротягу половину всех продаваемых в этой стране машин.

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Рядом с уже существующим заводом в штате Теннесси будет построен ещё один, что позволит со временем не только выпускать до 600 тысяч электромобилей в год, но и наладить локальный выпуск тяговых батарей. Второй альтернативной площадкой для сборки электромобилей марки может стать Мексика.