Да и цены на продукцию придётся повышать.

Ресурс Barron’s приводит квартальную статистику компании Nokia, которая после отделения бизнеса по выпуску мобильных устройств сосредоточилась на производстве базовых станций и другого телекоммуникационного оборудования. В минувшем квартале чистая прибыль компании сократилась в годовом сравнении с 263 до 219 млн евро, но если бы не решение покинуть российский рынок в середине этого месяца, то убытки в размере 104 млн евро не пришлось бы списать первым кварталом.

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Источник изображения: Nokia

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Выручка Nokia выросла на 5% до 5,35 млрд евро, её выручка от реализации компонентов сетевой инфраструктуры выросла на 9%. Глава компании Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) подчеркнул, что всеобъемлющая инфляция вынуждает Nokia задуматься о повышении цен на собственную продукцию, но его величина будет согласовываться с каждым клиентом индивидуально. Если учесть, что средний контракт заключается на три года, то каждый год Nokia будет пересматривать условия примерно для трети контрактов. Именно в таком ритме будет происходить повышение цен для клиентов.