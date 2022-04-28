Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для процессора AMD Ryzen 7 5800X3D рекордом разгона остаётся частота 4.8 ГГц
По версии HWBot, по крайней мере.
анонсы и реклама
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
3060 Gigabyte задешево в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
<b>RTX 3060 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 100 тр
ASUS RTX 3060 за копейки, по цене 3050

Ещё до начала продаж AMD Ryzen 7 5800X3D мы сообщали о разгоне этого процессора до частоты 5.14 ГГц с сохранением активности всех 8 ядер и 16 потоков, но в статистике HWBot сейчас в качестве лучшего достижения в этой сфере зарегистрирован куда более скромный результат.

реклама

Источник изображения: HWBot, Claviger

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Американскому энтузиасту Claviger, который оверклокерскими регалиями в исполнении HWBot не обременён, удалось поднять частоту процессора Ryzen 7 5800X3D до 4779 МГц при помощи модифицированной системы жидкостного охлаждения. Автор рекорда использовал либо чиллер, либо резервуар со льдом, но очевидно, что температура жидкости в системе на входе была заметно ниже комнатной. Статистика по этой модели весьма скудна, и по-настоящему впечатляющие результаты в неё пока ещё не попали.

#amd #экстремальный разгон #ryzen 7 5800x3d
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Подтверждена поддержка памяти типа DDR5-5200 процессорами AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
DDR5-10022: второй рекорд разгона памяти за неделю
Финансовый директор AMD принял участие в мероприятии, на котором власти Индии привлекали в страну производителей чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
33
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
24
Правильно ищем криптовалюту с потенциалом роста
9
Обзор ламинатора Cactus CS-LAB-A4400
6
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть первая
4
О болезнях, которые переносят комары и клещи, и о том, как можно использовать насекомых на пользу человечеству
5
Обзор защищенного внешнего жесткого диска Silicon Power Armor A66 1 TB
8

Сейчас обсуждают

Bryant333
12:28
Китайцы отстают на одно поколение. Скоро этим интелам настанет конец.
Крупные производители чипов присматриваются к Индии
Андрей Якубовский
12:22
ну теперь да.
Цены на процессоры AMD в РФ пошли вниз – Ryzen 9 5950X потерял 7000 р, Ryzen 7 5800X – 8000 р
quid irrumabo
12:22
Тебе дуpaкy разъясняет, что правды потом не добиться и внимательным нужно быть до, а не после.
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
Xardazzz
12:20
у моего пожилого (70+) родственника из бачка в унитаз стала постоянно течь вода. казалось бы простоя проблема, нужно лишь поменять резиновую прокладку. родственник вызвал сантехника, но тот не захотел...
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
Infinity78
12:19
читеров бы лучше выпиливали, тогда бы и интерес был к игре.
Overwatch резко стала самой популярной игрой на Twitch
k@mikadze
12:11
С 90% брака? У них даже на 8нм под 50% брака и клиенты строят планы побега к TSMC, а они на 3нм замахнулись. Научились бы для начала нормально делать по старым техпроцессам.
Samsung подтверждает готовность начать серийный выпуск 3-нм изделий в этом квартале
wolfire
12:10
с компа вообще не приятно смотреть шорты, как-то криво сделано
YouTube запустил тестирование рекламы в разделе Shorts
Василий Иванов
12:09
Писать такой бред что из за таянья ледников.ухудшится климат.Паразиты у власти боятся не за нас а за себя.при парниковом эффекте увеличится влажность воздуха. снизится уровень воды.а самое главное при...
Литва и Латвия отказываются от электричества из РФ и будут платить в 5 раз дороже за польский уголь
quid irrumabo
12:08
Пускай, всё равно его скоро заблокируют, уже не важно.
YouTube запустил тестирование рекламы в разделе Shorts
Lurker-beta
12:07
Я думал о таком варианте. И меня даже не смущала экзотичность вида. Но у такой конструкции есть недостатки. 1)полностью пассивный радиатор работает плохо. Это конечно лечится размером, но для хорошего...
Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем