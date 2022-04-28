По версии HWBot, по крайней мере.

Ещё до начала продаж AMD Ryzen 7 5800X3D мы сообщали о разгоне этого процессора до частоты 5.14 ГГц с сохранением активности всех 8 ядер и 16 потоков, но в статистике HWBot сейчас в качестве лучшего достижения в этой сфере зарегистрирован куда более скромный результат.

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Источник изображения: HWBot, Claviger

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Американскому энтузиасту Claviger, который оверклокерскими регалиями в исполнении HWBot не обременён, удалось поднять частоту процессора Ryzen 7 5800X3D до 4779 МГц при помощи модифицированной системы жидкостного охлаждения. Автор рекорда использовал либо чиллер, либо резервуар со льдом, но очевидно, что температура жидкости в системе на входе была заметно ниже комнатной. Статистика по этой модели весьма скудна, и по-настоящему впечатляющие результаты в неё пока ещё не попали.