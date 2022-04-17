Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Ryzen 7 5800X3D разогнался до 5.14 ГГц
И запреты не помогают.
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-250000р на RTX 3080 в Ситилинке

Официальный запрет на разгон процессора Ryzen 7 5800X3D со стороны AMD раззадорил не только энтузиастов, но и производителей материнских плат, сотрудниками которых нередко являются первые. Известный оверклокер TSAIK, обслуживающий интересы марки MSI в данной сфере, поступательно улучшает результаты разгона процессора Ryzen 7 5800X3D, и недавно ему покорился символический рубеж в пять гигагерц.

реклама

Источник изображения: база данных CPU-Z

анонсы и реклама
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Фактически, при помощи жидкого азота (предположительно) процессор Ryzen 7 5800X3D смог пройти валидацию CPU-Z на частоте 5142 МГц. Он был установлен в материнскую плату MSI MEG X570 GODLIKE с экспериментальной версией BIOS, оптимизированной именно под разгон данной модели процессора. Напомним, что сама AMD разгон новинки не приветствует, поскольку считает наличие кеш-памяти типа 3D V-Cache неблагоприятным фактором, способствующим перегреву.

#amd #экстремальный разгон #ryzen 7 5800x3d
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Core i9-12900KS на частоте 7560 МГц обновил пару рекордов
В масштабе рекомендованных цен видеокарты AMD Radeon RX 6x50 подорожают не так сильно
Новый рекорд 3DMark11 Performance покорился связке Intel Core i9-12900K и AMD Radeon RX 6900 XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как за пробежку в парке получить до $100 в день: проект Stepn совместил в себе NFT и криптовалюты
30
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 12
4
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
1
Тестирование микрокодов QQLS в 11 бенчмарках
28
Halo Infinite: так себе бесконечность
7
Ликбез: чем отличаются IPC и одноядерная производительность
1
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

ЕжикВтумане
06:57
Они ему и не грозят.Он не сотрудничал с путиноидами.
Основатель Telegram Павел Дуров попросил СМИ не называть его "российским миллиардером"
ЕжикВтумане
06:50
Ваш комментарий абсолютно соответствует пропагандистским высказываниям в гитлеровской Германии в конце 30-х годов прошлого века.
Россия планирует к 2030 году производить собственные чипы по 28-нм техпроцессу
quidirrumabo
06:49
Это же просто праздник какой-то.
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись на начало февраля – GeForce GTX 1660 Ti скинула 50 000р
quidirrumabo
06:45
Поддерживаете? Уносите )
Тестирование микрокодов QQLS в 11 бенчмарках
Игорь Куликовский
06:33
В ретарде
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись на начало февраля – GeForce GTX 1660 Ti скинула 50 000р
Игорь Куликовский
06:32
Ебаное чмо
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись на начало февраля – GeForce GTX 1660 Ti скинула 50 000р
ego0550
05:53
Так нечего было им космонавта отдавать пока не оплатят - пусть бы Роскомосе отрабатывал дворником.🧑🏿
Рогозин заявил, что 2 млрд рублей за полет астронавта NASA к МКС пока что так и не выплачены
nukemall
05:43
По хрюкоте про "нищету" сразу видно потомка протоукров жрущего пропагандонское говно со всяких 1+1, ICTV и прочих зомбопомоек. Про яхту вообще забавная брехня - пропагандоны вместо водоизмещения указ...
Журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман официально признаны иноагентами
Геннадий Стригин
05:41
Это точно. А чего вы хотите этот человек не на своём месте.
Рогозин заявил, что 2 млрд рублей за полет астронавта NASA к МКС пока что так и не выплачены
Gringo
05:40
Человек хочет избежать санкций, всё нормально.
Основатель Telegram Павел Дуров попросил СМИ не называть его "российским миллиардером"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем