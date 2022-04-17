Официальный запрет на разгон процессора Ryzen 7 5800X3D со стороны AMD раззадорил не только энтузиастов, но и производителей материнских плат, сотрудниками которых нередко являются первые. Известный оверклокер TSAIK, обслуживающий интересы марки MSI в данной сфере, поступательно улучшает результаты разгона процессора Ryzen 7 5800X3D, и недавно ему покорился символический рубеж в пять гигагерц.
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Фактически, при помощи жидкого азота (предположительно) процессор Ryzen 7 5800X3D смог пройти валидацию CPU-Z на частоте 5142 МГц. Он был установлен в материнскую плату MSI MEG X570 GODLIKE с экспериментальной версией BIOS, оптимизированной именно под разгон данной модели процессора. Напомним, что сама AMD разгон новинки не приветствует, поскольку считает наличие кеш-памяти типа 3D V-Cache неблагоприятным фактором, способствующим перегреву.