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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Крупные производители чипов присматриваются к Индии
Intel и GlobalFoundries упоминаются властями страны открытым текстом.
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Вчера мы уже сообщали, что мероприятие под эгидой властей Индии посетили представители руководства AMD, Western Digital и Micron, а вот в профильных материалах Bloomberg упорно упоминаются имена других компаний, которые якобы рассуждают о возможности строительства своих предприятий в Индии. Речь идёт об Intel, GlobalFoundries и TSMC.

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Источник изображения: Bloomberg

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По словам министра электроники и информационных технологий Ашвини Ваишнава (Ashwini Vaishnaw), для Intel и GlobalFoundries Индия вполне вписывается в планы этих компаний по расширению своего присутствия в мире, а вот TSMC пока только изучает подобный вопрос. Напомним, что власти страны готовы компенсировать иностранным производителям электроники до половины затрат на организацию локального производства, но пока чаще всего в качестве примера участия в программе упоминается компания Foxconn. Индия уже стала вторым по величине производителем смартфонов, и это произошло во многом благодаря политике местных властей, которые установили высокие импортные пошлины на поставку готовых смартфонов, но предложили желающим локализовать сборку компаниям серьёзные льготы.

#intel #полупроводники #globalfoundries #индия #импортозамещение
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