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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
DeepCool выпустила компактный кулер AK400 – 4 медные трубки, прямой контакт и высокая эффективность
Высокая производительность и максимально эффективный отвод тепла в компактном корпусе с поддержкой всех актуальных сокетов Intel и AMD
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Каждый владелец компьютера знает, насколько важен мощный современный процессор. Часто достаточно заменить недорогой чип предыдущего поколения на популярную новинку для увеличения производительности в несколько раз. Всё это прекрасно, вот только многие забывают, что без качественного кулера добиться стабильной работы системы просто невозможно.



DeepCool уже несколько десятилетий занимается выпуском комплектующих для энтузиастов, а значит прекрасно знает потребности своих клиентов, предлагая максимально эффективные решения для геймеров и обычных пользователей. Не стал исключением новый компактный кулер AK400, получивший высокие показатели рассеивания тепла. Одной из ключевых характеристик новинки стала максимальная совместимость с различными сокетами. Полный список выглядит следующим образом:

Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD: AM4



Это значит, что компактный кулер поддерживает как процессоры предыдущих поколений, так и новые чипы Intel Alder Lake. Отвод тепла осуществляется посредством четырёх медных тепловых трубок, обладающих высокой плотностью монтажа алюминиевых рёбер. Технология прямого контакта позволяет увеличить эффективность отвода тепла, а улучшенная конструкция быстро рассеивает горячий воздух. Кроме отличных показателей мощности AK400 может предложить минимальный уровень шума. Заявленные показатели во время нагрузки доходят до ≤29 дБ(А), что обеспечивается производительным вентилятором и подшипником FDB. Управление происходит за счёт ШИМ.



Благодаря компактному корпусу AK400 отлично впишется даже в самый небольшой корпус с шириной от 155 мм и больше. При этом съёмная конструкция обеспечивает возможность установки даже в системные блоки стандарта ITX шириной не менее 153 мм. Кулер не наезжает на оперативную память, а система монтажа на основе цельнометаллического кронштейна с скоростным пятиэтапным процессом крепления гарантирует надёжную фиксацию на всех указанных выше сокетах Intel и AMD.



Кулер AK400 уже в продаже. Рекомендованная цена 29.99 доллара. На российском рынке продукт DeepCool уже доступен, а актуальную цену можно узнать у местных дилеров и официальных представителей компании. На кулер распространяется полноценная трёхлетняя гарантия. Также ожидается поставка кулера в белом исполнении, но случится это немного позднее. Производитель утверждает, что это случится в июне.
#deepcool
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