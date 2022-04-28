Конкуренты последуют примеру в третьем квартале.

На квартальной отчётной конференции представители TSMC не разделили опасений аналитиков по поводу возможности снижения спроса на отдельные виды продукции как во втором квартале, так и во втором полугодии. С точки зрения этого контрактного производителя, снижение спроса на одном направлении может легко компенсироваться другим. По информации DigiTimes, высокая степень загрузки производственных линий и высокий спрос на услуги позволят TSMC поднять цены уже в июне текущего года.

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Источник изображения: DigiTimes

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Прочие тайваньские производители чипов по заказу сторонних компаний намереваются последовать примеру TSMC лишь в третьем квартале. Кстати, компания Samsung Electronics в своём квартальном отчёте тоже не исключила, что поднимет цены на контрактные услуги во втором полугодии, поэтому тенденцию можно назвать общей для всей отрасли.