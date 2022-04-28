Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC поднимет цены на свои услуги уже в июне
Конкуренты последуют примеру в третьем квартале.
анонсы и реклама
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
3060 Gigabyte задешево в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
<b>RTX 3060 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 100 тр
ASUS RTX 3060 за копейки, по цене 3050

На квартальной отчётной конференции представители TSMC не разделили опасений аналитиков по поводу возможности снижения спроса на отдельные виды продукции как во втором квартале, так и во втором полугодии. С точки зрения этого контрактного производителя, снижение спроса на одном направлении может легко компенсироваться другим. По информации DigiTimes, высокая степень загрузки производственных линий и высокий спрос на услуги позволят TSMC поднять цены уже в июне текущего года.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр
RTX 3080 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Прочие тайваньские производители чипов по заказу сторонних компаний намереваются последовать примеру TSMC лишь в третьем квартале. Кстати, компания Samsung Electronics в своём квартальном отчёте тоже не исключила, что поднимет цены на контрактные услуги во втором полугодии, поэтому тенденцию можно назвать общей для всей отрасли.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung подтверждает готовность начать серийный выпуск 3-нм изделий в этом квартале
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
32
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
25
Правильно ищем криптовалюту с потенциалом роста
8
Обзор ламинатора Cactus CS-LAB-A4400
6
О болезнях, которые переносят комары и клещи, и о том, как можно использовать насекомых на пользу человечеству
5
Обзор защищенного внешнего жесткого диска Silicon Power Armor A66 1 TB
8
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

felsher 03
09:19
Неизнаю, но мне хватает 1063 для танчиков 60+ фпс в 2к на ультрах. Другие игры все скучные, ничего не нравиться. Вообще лет за 10 ничего интересного из гамесов не встречал.
Недорогие геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – цена на GeForce RTX 3050 ниже 50 000р
Немрущий фраг
09:19
Да там когда началась заварушка логистика поломалась. У меня тоже кульки от видях где-то бултыхаются, а более поздние заказы уже пришли. Вчера мост через Амур открыли. Щас будут составами гонять процы...
Геймерские процессоры в РФ становятся доступнее – Ryzen 7 5800X на 7000р ниже рекомендованной цены
Спид Вич
09:17
ДНС, в том числе продает вам гарантийные обязательства и возможность пощупать товар перед покупкой + выручка + аренда помещений + зп сотрудникам. Если вы считаете, что вы не должны разбираться в цен...
Укрепление рубля моментально отразилось в магазинах электроники
Sheshenbek
09:16
Видеоролики с youtuba надоело пересказывать зелоту, Теперь берёт копипасту из телеги. Причём это устаревшая новость ей уже 3 дня.
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
Ecowar
09:14
нет уже один хороший
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
Спид Вич
09:13
помимо доставки, там еще и сложности сейчас с зависанием заказов в пути из-за нарушения логистики.
Укрепление рубля моментально отразилось в магазинах электроники
Ecowar
09:12
в хату к петухам его....будет кличка "вирус"
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
Спид Вич
09:12
ищи продавцов с высоким рейтингом и отзывами по заказу, старайся чтобы описание включало все необходимые характеристики, чтобы сократить китайскому продавцу шансы для жульничества, заказывать не стра...
Недорогие геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – цена на GeForce RTX 3050 ниже 50 000р
ZXC DeD
09:11
Это челяба я с этой дыры.
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
V.L.A.D.L.E.N
09:10
Чем можно 15 лет заниматься?
В Сети появились подробности The Elder Scrolls VI: никаких драконов, релиз в 2025—2026 и другое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем