На квартальной отчётной конференции представители TSMC не разделили опасений аналитиков по поводу возможности снижения спроса на отдельные виды продукции как во втором квартале, так и во втором полугодии. С точки зрения этого контрактного производителя, снижение спроса на одном направлении может легко компенсироваться другим. По информации DigiTimes, высокая степень загрузки производственных линий и высокий спрос на услуги позволят TSMC поднять цены уже в июне текущего года.
реклама
Прочие тайваньские производители чипов по заказу сторонних компаний намереваются последовать примеру TSMC лишь в третьем квартале. Кстати, компания Samsung Electronics в своём квартальном отчёте тоже не исключила, что поднимет цены на контрактные услуги во втором полугодии, поэтому тенденцию можно назвать общей для всей отрасли.