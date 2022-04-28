Квартальный отчёт Samsung Electronics подтвердил наличие высокого спроса на микросхемы памяти в серверном сегменте, но этот производитель, в отличие от SK hynix, не стал прогнозировать снижения спроса на ПК. Вопреки информации некоторых недоброжелателей, Samsung сообщила о повышении уровня выхода годной продукции на своём контрактном производстве в соответствии с намеченным графиком.
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В текущем квартале Samsung рассчитывает не только наладить массовый выпуск 3-нм изделий, но и получить новые заказы от крупных клиентов, включая компании из США и Европы. Во втором полугодии Samsung не исключает повышения цен на свои услуги, но при этом рассчитывает опередить средние показатели выручки по отрасли с точки зрения темпов роста. Доля более современных техпроцессов в производственной программе Samsung продолжит увеличиваться.