Чехарда вышла на новый уровень.

RTX 3050 в Регарде дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде дешевле чем везде

Не успели остыть комментарии под предыдущей новостью о рекорде разгона памяти до режима свыше DDR5-10000, как достижение команды MSI перекрыл альянс представителей Intel и принадлежащей Gigabyte Technology марки AORUS. Слава нового рекордсмена на этот раз досталась известному энтузиасту HiCookie, который выступает под тайваньским флагом.

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Источник изображения: база данных CPU-Z

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Итак, новым рекордом разгона оперативной памяти можно считать режим DDR5-10022 при значении таймингов 46-58-58-46-104-2. Работодатель (Gigabyte) даже снабдил автора рекорда фирменным модулем оперативной памяти объёмом 16 Гбайт, который тоже охлаждался жидким азотом, как и центральный процессор Intel Core i9-12900K.