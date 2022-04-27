Дефицит автокомпонентов сохранится до конца текущего года.

Попытки сотрудников ресурса Barron’s получить комментарии по поводу состояния рынка автомобильных компонентов от руководства компании TE Connectivity увенчались успехом, поскольку глава этого поставщика комплектующих Терренс Кёртин (Terrence Curtin) в интервью источнику поведал о возможности сохранения дефицита на текущем уровне до конца 2022 года.

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Источник изображения: Forza Horizon 3

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Во втором квартале, по словам представителя отрасли, всё усугубили осложнение геополитической обстановки и локдауны в Китае. Если говорить исключительно о результатах первого квартала, то весь мировой автопром смог выпустить не более 19 млн легковых машин, что на 2-3 млн меньше требуемого покупателями количества. В новых условиях на скорое улучшение ситуации тоже рассчитывать не приходится, а ещё рост цен на сырьё скажется на ценовой политике автопроизводителей.