Попытки сотрудников ресурса Barron’s получить комментарии по поводу состояния рынка автомобильных компонентов от руководства компании TE Connectivity увенчались успехом, поскольку глава этого поставщика комплектующих Терренс Кёртин (Terrence Curtin) в интервью источнику поведал о возможности сохранения дефицита на текущем уровне до конца 2022 года.
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Во втором квартале, по словам представителя отрасли, всё усугубили осложнение геополитической обстановки и локдауны в Китае. Если говорить исключительно о результатах первого квартала, то весь мировой автопром смог выпустить не более 19 млн легковых машин, что на 2-3 млн меньше требуемого покупателями количества. В новых условиях на скорое улучшение ситуации тоже рассчитывать не приходится, а ещё рост цен на сырьё скажется на ценовой политике автопроизводителей.