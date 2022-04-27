Тайваньское DigiTimes решило оправдать наличие в своём полном наименовании суффикса «Asia», рассказав о подробностях мероприятия, которое было устроено властями Индии для привлечения в страну производителей полупроводниковых компонентов. Многие заголовки в СМИ упоминали в этом контексте Intel, TSMC и даже GlobalFoundries, но по факту мероприятие посетили финансовый директор AMD Девиндер Кумар (Devinder Kumar), старший вице-президент Western Digital Дэн Стир (Dan Steere) и Маниш Бхатиа (Manish Bhatia), исполнительный вице-президент Micron по глобальным операциям.
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В декабре индийские власти объявили о выделении субсидий на сумму $10 млрд для привлечения в страну компаний, готовых организовать на её территории производство полупроводниковых компонентов. Участниками программы стали пять проектов на вдвое большую сумму, поскольку иностранные компании выразили готовность взять половину расходов на себя. Из числа крупных производителей в этот пул попала только Foxconn, и теперь индийские власти рассчитывают привлечь именитых производителей микропроцессорной техники.
Посетившего в начале апреля Индию главу Intel местным чиновникам пока не удалось организовать локальное производство, но приглашение было сделано и представителям Samsung Electronics, которые пока никак на него не ответили.