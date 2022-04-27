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Новости Hardware Алексей Сычёв
Подтверждена поддержка памяти типа DDR5-5200 процессорами AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Проболтался один из производителей модулей памяти.
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Ресурс VideoCardz раздобыл слайд из презентации одного из производителей модулей памяти, на котором всем актуальным и будущим процессорам Intel и AMD сопоставляются модули памяти того или иного типа. Если для представленных в последнем квартале прошлого года процессоров Intel Alder Lake-S заявлена поддержка DDR5-4800 в двухканальной конфигурации, то готовящиеся к анонсу в следующем полугодии AMD Ryzen 7000 в исполнении Socket AM5 обеспечат поддержку модулей DDR5-5200.

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Источник изображения: VideoCardz, Apacer

Модули DDR5 в соответствующих материнских платах можно будет эксплуатировать в двухканальном режиме, по два модуля на канал. Производитель также подтверждает, что семейству процессоров Raphael будет соответствовать архитектура Zen 4. Напомним, что выпускать кристаллы с вычислительными ядрами этих процессоров будет компания TSMC с использованием 5-нм технологии.

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Серверные процессоры EPYC семейства Genoa тоже будут поддерживать DDR5-5200, но уже в 12-канальной конфигурации и в виде регистровых модулей. Во втором полугодии также выйдут процессоры AMD V3000 (Zen 3+) для встраиваемых систем, они будут поддерживать DDR5-4800 с функцией коррекции ошибок ECC.

#amd #ddr5 #amd zen 4 #raphael #ryzen 7000 #socket am5
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