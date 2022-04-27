Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Слухи приписывают старшей видеокарте NVIDIA семейства Ada Lovelace уровень TDP до 900 Вт
Царь-видеокарта возглавит новую серию игровых решений NVIDIA.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Asus Gaming за копейки - надо брать
3070 Ti MSI Gaming за гроши - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
RTX 3050 в Регарде дешевле чем везде
3060 Gigabyte задешево в Регарде
7 видов RTX 3070 заметно дешевле 100тр

Ресурс VideoCardz к середине недели сосредоточился на слухах о характеристиках видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace, которые распространяет известный под псевдонимом Kopite7kimi энтузиаст.

реклама

Во-первых, он заявил, что NVIDIA может тестировать видеокарту на базе графического процессора AD102 в полной конфигурации, которой положено 48 Гбайт памяти типа GDDR6X, работающей на частоте 24 ГГц, два разъёма дополнительного питания с 16 контактами (12 + 4), а также уровень TDP до 900 Вт против 600 Вт у «обычной» GeForce RTX 4090 (обозначение предполагаемое).

Источник изображения: VideoCardz

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Пойдёт ли такой монстр в серию – большой вопрос, но если он появится на рынке, то нельзя исключать, что в составе возрождённого семейства видеокарт TITAN. Попутно источником приводятся характеристики более доступных видеокарт на базе графических процессоров AD103 и AD104. Тестирование образцов ещё не началось, но ждать соответствующего момента осталось не так долго, как обещает источник.

#nvidia #видеокарты #ada lovelace #geforce rtx 40 #ad102 #ad103 #ad104
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti разогналась до 2910/22144 МГц
Аналитики ожидают сокращения доли Intel на рынке облачных систем
Спрос на видеокарты и процессоры AMD сократится во втором полугодии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как погоня за тихими и негреющимися комплектующими бьет по нашим карманам
22
Intelis горелка-насадка газовая: Как прошивка планшета превратилась в обзор горелки
3
Обзор ламинатора Cactus CS-LAB-A4400
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
1
Правильно ищем криптовалюту с потенциалом роста
1
О болезнях, которые переносят комары и клещи, и о том, как можно использовать насекомых на пользу человечеству
2
Обзор защищенного внешнего жесткого диска Silicon Power Armor A66 1 TB
8

Сейчас обсуждают

pavel80
12:07
Заглот, ты что-ли?
Укрепление рубля моментально отразилось в магазинах электроники
Beriya
12:04
Я только свалил с этого дурдома и опять в него? Про диван это ты о себе, 4мошное и безработное?
Зарубежные заказчики массово отказываются от российских айтишников под предлогом санкций
swr5
12:02
Что у Интела, что у Нвидиа - надо выпустить монструозную печку, как правило в единственном экземпляре или в некой малочисленной партии, объявить на весь мир, что мы самые лучшие и мы можем... и тихо с...
Яндекс опроверг информацию о грядущем разделении на 2 компании
pavel80
12:02
Автор убейся апстену.
Укрепление рубля моментально отразилось в магазинах электроники
Виктор Хваткин
11:59
$40, $54.20 - откуда взялись $2.40?
Reuters: Илон Маск и Twitter пришли к согласию: сумма сделки составит 43 млрд долларов
Зеновий Радеонович
11:49
как не умела НВ в эффективность, так и не научилась.
Яндекс опроверг информацию о грядущем разделении на 2 компании
amx
11:48
А мне вот поиграть. Поэтому у меня другой приоритет для апгрейда: проц -> видюха -> монитор.
Tesla оснастила половину новых автомобилей без кобальтовыми LFP-батареями
Saint-14
11:44
Когда сам валить то поедешь их? Хотя давно уже понятно, что ты типичное ссыкло, способное только с дивана воевать
Зарубежные заказчики массово отказываются от российских айтишников под предлогом санкций
Bisaimon
11:43
Сейчас проще купить в WB или на озоне некоторые товары, цена та же что и на Алике
Россияне значительно сократили покупки в зарубежных интернет-магазинах
Bisaimon
11:41
Конечно у них особая каста для отсталых.
Питерский фанат серии FIFA подал против Sony иск почти на 11 млн рублей из-за дискриминации россиян
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем