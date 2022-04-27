Царь-видеокарта возглавит новую серию игровых решений NVIDIA.

Ресурс VideoCardz к середине недели сосредоточился на слухах о характеристиках видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace, которые распространяет известный под псевдонимом Kopite7kimi энтузиаст.

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Во-первых, он заявил, что NVIDIA может тестировать видеокарту на базе графического процессора AD102 в полной конфигурации, которой положено 48 Гбайт памяти типа GDDR6X, работающей на частоте 24 ГГц, два разъёма дополнительного питания с 16 контактами (12 + 4), а также уровень TDP до 900 Вт против 600 Вт у «обычной» GeForce RTX 4090 (обозначение предполагаемое).

Источник изображения: VideoCardz

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Пойдёт ли такой монстр в серию – большой вопрос, но если он появится на рынке, то нельзя исключать, что в составе возрождённого семейства видеокарт TITAN. Попутно источником приводятся характеристики более доступных видеокарт на базе графических процессоров AD103 и AD104. Тестирование образцов ещё не началось, но ждать соответствующего момента осталось не так долго, как обещает источник.