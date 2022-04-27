Как отмечает агентство Bloomberg, крупнейший производитель беспилотных летательных аппаратов наблюдательного назначения, китайская компания DJI, на этой неделе объявила о приостановке своей деятельности на территории России и Украины. Продукция этой компании, по мнению источников, активно используется обеими сторонами конфликта для ведения тактической разведывательной деятельности.
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Подобная реакция пока является редкостью для китайских компаний, которые в своём большинстве стараются избегать публичных высказываний на тему сложившейся в регионе ситуации. Что примечательно, сама DJI давно находится под прицелом американских санкций, поскольку власти США подозревают компанию в шпионаже в пользу китайского правительства.