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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская DJI решила приостановить деятельность на территории РФ и Украины
Поставки одноимённых дронов по официальным каналам прекратятся.
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Как отмечает агентство Bloomberg, крупнейший производитель беспилотных летательных аппаратов наблюдательного назначения, китайская компания DJI, на этой неделе объявила о приостановке своей деятельности на территории России и Украины. Продукция этой компании, по мнению источников, активно используется обеими сторонами конфликта для ведения тактической разведывательной деятельности.

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Источник изображения: DJI

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Подобная реакция пока является редкостью для китайских компаний, которые в своём большинстве стараются избегать публичных высказываний на тему сложившейся в регионе ситуации. Что примечательно, сама DJI давно находится под прицелом американских санкций, поскольку власти США подозревают компанию в шпионаже в пользу китайского правительства.

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