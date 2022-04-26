Израильская компания Tower Semiconductor сегодня сообщила, что решением внеочередного собрания акционеров одобрила план по продаже бизнеса корпорации Intel, который подразумевает превращение этого контрактного производителя полупроводниковых компонентов в структурное подразделение процессорного гиганта.
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Участникам сделки предстоит получить все необходимые согласования регулирующих органов, прежде чем она будет закрыта. Договорённость между Intel и Tower Semiconductor была достигнута в марте текущего года. Израильская компания располагает восемью предприятиями в разных странах: по два в Израиле и США, тремя в Японии и одним в Италии. Предприятия в Японии и Италии управляются совместно с партнёрами, как изменится структура собственности после сделки с Intel, не уточняется. Интересно, что в феврале этого года осведомлённые источники сообщали о намерениях Tower возобновить переговоры с индийскими властями о строительстве местного предприятия. Разделяет ли руководство Intel подобные стремления, пока сказать сложно.