Дело осталось за регулирующими органами.

Израильская компания Tower Semiconductor сегодня сообщила, что решением внеочередного собрания акционеров одобрила план по продаже бизнеса корпорации Intel, который подразумевает превращение этого контрактного производителя полупроводниковых компонентов в структурное подразделение процессорного гиганта.

реклама

Источник изображения: Tower Semiconductor

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Участникам сделки предстоит получить все необходимые согласования регулирующих органов, прежде чем она будет закрыта. Договорённость между Intel и Tower Semiconductor была достигнута в марте текущего года. Израильская компания располагает восемью предприятиями в разных странах: по два в Израиле и США, тремя в Японии и одним в Италии. Предприятия в Японии и Италии управляются совместно с партнёрами, как изменится структура собственности после сделки с Intel, не уточняется. Интересно, что в феврале этого года осведомлённые источники сообщали о намерениях Tower возобновить переговоры с индийскими властями о строительстве местного предприятия. Разделяет ли руководство Intel подобные стремления, пока сказать сложно.