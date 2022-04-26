А если не согласятся — поднимут импортные пошлины.

Инициатива индийских властей по выделению субсидий на сумму $10 млрд для организации на территории страны высокотехнологичных производств, как отмечает Bloomberg, пока привлекла лишь внимание компании Foxconn, но местное правительство заинтересовано в появлении в Индии предприятий таких компаний как Intel, TSMC и Tesla.

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Источник изображения: The Driven

Во всяком случае, руководству Tesla местные власти сразу дали понять, что импортировать электромобили китайского производства они не позволят, и их локальную сборку нужно организовать на территории Индии. В пятницу под эгидой правительственных структур Индии начнёт работать тематическая конференция в Бангалоре, и эту площадку власти будут использовать для привлечения зарубежных производителей.

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Местные чиновники вдохновляются успехом инициативы по привлечению производителей смартфонов на территорию страны. Подняв пошлины на импорт мобильных устройств и предоставив желающим организовать локальную сборку субсидии, власти Индии смогли в сжатые сроки привлечь на территорию страны крупные компании типа Foxconn, Samsung, Xiaomi, Wistron и Pegatron. Теперь будет предпринята попытка применить этот опыт в сфере организации локального производства полупроводниковых компонентов и электромобилей.