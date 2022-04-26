Второй квартал начался не так давно, а производители ноутбуков уже готовы не откладывать очередное повышение цен на свои изделия, и реализовать его во втором полугодии. Как объясняет DigiTimes, на непопулярную меру их подтолкнёт рост затрат на материалы и логистику.
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События нынешней весны многое изменили с точки зрения логистических маршрутов, а ещё на эту сферу продолжает негативно влиять пандемия. Власти Китая, которые не снижают значимости эпидемиологической проблемы, с конца марта вводят ограничения на работу предприятий электронной промышленности в нескольких крупных региональных центрах. Нехватка компонентов, в свою очередь, порождает дефицит и вызывает рост цен. Во второй половине года, следовательно, цены на ноутбуки должны вырасти.