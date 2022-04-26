Никакими $45 млрд сейчас уже и не пахнет.

Осенью 2020 года от разрушающейся под ударами американских санкций пристани по имени Huawei Technologies отправилась в самостоятельное плавание по рынку смартфонов марка Honor, выкупленная консорциумом инвесторов, состоявших преимущественно из торговых представителей марки. К концу прошлого года Honor удалось на домашнем рынке стать вторым по величине производителем смартфонов с долей в 17%.

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Чтобы продолжить освоение рынка, Honor потребуются серьёзные инвестиции. Получить она их рассчитывает через выход на публичный фондовый рынок, как сообщает Bloomberg. Проблема заключается в том, что планируемая оценка капитализации в $45 млрд далека от адекватной, по мнению потенциальных инвесторов.

Источник изображения: Pixabay

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Зарубежные инвесторы опасаются иметь дело с Honor, невольно вспоминая проблемы Huawei из-за санкций. Спад на рынке смартфонов и снижение курса акций компаний технологического сектора тоже не добавляют оптимизма потенциальным инвесторам. Изначально Honor ориентировалась на капитализацию Xiaomi, пытаясь оценить собственный бизнес, но курс акций конкурента с прошлого года снизился в три раза, и теперь Honor может рассчитывать на более скромные суммы инвестиций по итогам IPO.