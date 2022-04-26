И даже если сделает это, то не ранее 2025 года.

Аналитики Raymond James решили оценить перспективы развития бизнеса AMD задолго до публикации квартального отчёта компании, которая намечена на 3 мая. По их мнению, компания имеет все возможности для увеличения своей доли в серверном сегменте, и выход 5-нм процессоров EPYC семейства Genoa только увеличит разрыв между AMD и Intel.

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Источник изображения: Getty Images

AMD вполне способна использовать своё преимущество до конца 2024 года, как минимум, по мнению экспертов Raymond James. И даже если Intel удастся отыграть часть утраченных позиций в северном сегменте, компании поделят рынок примерно в равных долях, а вернуться на прежние позиции Intel не сможет. Сейчас она контролирует более 72% в облачном сегменте и более 90% рынка в корпоративном.

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Собственно, и в сегменте ПК расстановка сил между Intel и AMD наверняка будет напоминать классическую дуополию, как считают авторы аналитической записки. В целом для AMD в ближайшие годы будет важнее наращивать свою долю рынка, чем получать выгоду от общего роста объёмов реализации. В этом случае она сохранит способность наращивать выручку даже в условиях сокращения общего спроса в сегменте.