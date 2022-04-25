Череда скандалов постепенно уменьшила сумму, которую можно выручить по итогам сделки.

Компания CVC Capital Partners ещё в прошлом году предпринимала попытку купить активы Toshiba за $21 млрд, но на тот момент японскую корпорацию возглавлял бывший сотрудник этого инвестиционного фонда, поэтому сделка не могла получить все необходимые одобрения из-за конфликта интересов. Теперь Bloomberg сообщает, что интерес к покупке Toshiba проявили CVC Capital Partners, KKR & Co., а также вездесущая Bain Capital, которая в 2018 году уже участвовала в приватизации бизнеса Toshiba по производству микросхем памяти. Теперь эти активы сгруппированы в составе компании Kioxia.

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Источник изображения: Silicon Motion

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Текущая капитализация Toshiba не превышает $18 млрд, поэтому кто-то из потенциальных покупателей может решиться на единоличное участие в сделке, хотя не исключены и консорциумы. В целом, как уже не раз отмечалось, продажу активов Toshiba при сохранении их нынешней структуры могут осложнить требования японских властей в части экспортного контроля, ведь пока корпорация владеет бизнесом в сфере ядерной энергетики. Специальный комитет в составе совета директоров Toshiba должен рассмотреть заявки потенциальных покупателей и оценить их перспективы в том числе и с учётом получения одобрения японских властей.