Пока акции стоят относительно мало, их можно выгодно скупить.

Агентство Bloomberg сегодня утром сообщило, что компания Silicon Motion Technology задумывается о продаже своих активов кому-то из игроков полупроводникового рынка. Основанная в 1995 году в США, эта компания располагает штаб-квартирой на Тайване и специализируется на разработке контроллеров для твердотельных накопителей.

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Источник изображения: Silicon Motion

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Текущую капитализацию Silicon Motion оценивают в $2,7 млрд. Кто проявляет интерес к активам компании, пока не уточняется. Этот производитель также поставляет специализированные твердотельные накопители для серверов и автомобильных систем. Офисы компании, помимо Тайваня и США, находятся в Гонконге. Акции Silicon Motion торгуются на фондовом рынке США через депозитарные расписки, с начала года они потеряли в цене 19%.