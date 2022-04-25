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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработчик контроллеров Silicon Motion ищет себе нового владельца
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Агентство Bloomberg сегодня утром сообщило, что компания Silicon Motion Technology задумывается о продаже своих активов кому-то из игроков полупроводникового рынка. Основанная в 1995 году в США, эта компания располагает штаб-квартирой на Тайване и специализируется на разработке контроллеров для твердотельных накопителей.

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Источник изображения: Silicon Motion

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Текущую капитализацию Silicon Motion оценивают в $2,7 млрд. Кто проявляет интерес к активам компании, пока не уточняется. Этот производитель также поставляет специализированные твердотельные накопители для серверов и автомобильных систем. Офисы компании, помимо Тайваня и США, находятся в Гонконге. Акции Silicon Motion торгуются на фондовом рынке США через депозитарные расписки, с начала года они потеряли в цене 19%.

#ssd #твердотельные накопители #nand #silicon motion
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