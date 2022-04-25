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Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики ожидают сокращения доли Intel на рынке облачных систем
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Эксперты Daiwa Securities в преддверии начала сезона публикации квартальной отчётности компаниями полупроводникового сектора попытались выделить фаворитов и аутсайдеров рынка. К первым они отнесли AMD, NVIDIA и Apple, а вот ко вторым без особых колебаний причислили корпорацию Intel.

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Источник изображения: Intel

Процессорный гигант не только отстаёт технологически от TSMC и клиентов последней, как считают авторы аналитической записки. AMD начала уверенно теснить Intel в сегменте процессоров для облачных систем, давление оказывают и облачные гиганты, которые разрабатывают собственные процессоры с архитектурой Arm.

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Кстати, к сильным сторонам NVIDIA аналитики относят высокую зависимость от сегмента программного обеспечения для так называемой метавселенной. При этом недавние санитарные ограничения на деятельность предприятий в Китае не будут оказывать существенного влияния на результаты первого квартала NVIDIA.

#amd #intel #nvidia #аналитика #arm #amazon
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