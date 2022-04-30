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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Высокотехнологичная ручная электрошвабра PUPPYOO T12 доступна с 30 апреля со скидкой 13 000 рублей
PUPPYOO также предлагает ручной пылесос T11 Mate, обладающий богатым функционалом и удаляющим до 99.99% пылевых клещей
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Электрошвабра PUPPYOO T12

Приходиться признать, что бывает очень трудно отказаться от привычных вещей, сопровождавших вас на протяжение всей жизни. Одним из наименее любимых занятий для женщин на протяжение тысяч лет остаётся уборка в доме. При этом с незапамятных времён человечество использовало длинную палку, кусок ткани и воду. На место устаревшему прибору давно пришли более технологичные устройства, но женщины продолжают пользоваться шваброй и тряпкой, забывая о том, что настало время универсальных электронных гаджетов.



PUPPYOO T12 – это именно такое устройство, которое способно взять на себя всю работу по уборке дома. Прежде всего это электронная швабра, которая вначале всасывает пыль, а после очищает поверхность с помощью моющей насадки. Доступны три режима, первый из которых просто убирает грязь и полирует пол, в то время как другие проводят полноценную влажную уборку помещения. Мощность устройства достигает 585 Вт, а мощность всасывания равняется 185 аВт, что позволяет проводить очистку любых поверхностей без усилий, без потери эффективности и качества работы.



В процесс очистки вся полезная информация располагается на дисплее, где можно контролировать заполнение резервуара и отслеживать тот или иной режим работы. В случае интенсивных загрязнений в дело включается автоматическая система распознавания, основанная на инфракрасных датчиках. Это улучшает конечный результат и не требует отдельного внимания к мелочам, ведь пылесос самостоятельно подаёт на нужный участок больше мощности за короткий промежуток времени.



Пылесборник фиксируется с помощью магнитных креплений, что исключает его выпадение во время горизонтального расположения швабры, а также позволяет легко удалить накопившийся мусор. Производитель заявляет о шестиступенчатой фильтрации, препятствующей попаданию 99.996% пыли из ёмкости в комнату. Уникальный двигатель вращается со скоростью 125 000 оборотов в минуту, а эффективная мощность всасывания доходит до 30 000 Па.



Вообще PUPPYOO T12 – это не только продвинутая высокотехнологичная швабра, но и ручной пылесос, а благодаря шести различным насадкам можно значительно расширить возможности применения прибора. Например, есть плоская насадка 2в1 для нестандартных поверхностей. Лёгкий доступ к труднодоступным тёмным местам можно получить при помощи тонкой длинной насадки с подсветкой. Мягкая комплектная щётка отлично справляется с очисткой мебели, а с помощью мягкого гибкого шланга можно упростить уборку под диваном и другими габаритными предметами. Но это далеко не всё, ведь полностью раскрыть весь потенциал PUPPYOO T12 может только его владелец. Ёмкость для воды составляет 390 мл, что достаточно для 90 минут беспрерывной работы и эквивалентно площади до 200 м2. Аккумулятор заряжается как напрямую через сеть, так и посредством док-станции. Время автономной работы прибора доходит до 70 минут, а вот зарядка займёт 4 часа, поэтому нужно побеспокоиться об этом нюансе заранее.



С 30 апреля по 4 мая в магазине Smart Life электрошвабра PUPPYOO T12 будет доступна по цене 43 990 рублей. Купить.

Ручной пылесос PUPPYOO T11 Mate

Следующий товар, который может заинтересовать домохозяек – это ручной пылесос PUPPYOO T11 Mate. Имея вес в 1.48 кг малыш обладает огромной мощностью до 18 500 Па, а благодаря комплектной моторизированной роликовой щётке способен удалять глубоко въевшуюся грязь и пыль. Производитель сообщает о том, что идущая в комплекте моторизированная мягкая щётка способна удалять до 99.9% пылевых клещей, делая мебель чистой, а ваш дом безопасным. Обе щётки легко моются, а пылесборник снимается по щелчку. При этом во время уборки он прочно фиксируется, исключая выпадение и просыпание мусора.



В комплекте идёт 5 различных насадок, а два режима мощности позволяют контролировать силу всасывания исходя из типа покрытия и поверхности. Во время уборки доступна активация подсветки, что удобно для очистки пыли под кроватью или кухонными шкафами.



После работы пылесос легко разбирается, а продуманная конструкция и вовсе позволяет повесить его на стену в прихожей или в любом удобном для этого месте. С 30 апреля по 4 мая PUPPYOO T11 Mate будет продаваться с большой скидкой, а конечная цена устройства составит 25 590 рублей.

Купить ручной пылесос PUPPYOO T11 Mate

#smart life
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