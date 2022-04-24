Авторы с претензионным именем Tech Stock Pros со страниц ресурса Seeking Alpha пытаются убедить общественность в безосновательности собственных прогнозов руководства AMD, которое рассчитывает на высокие темпы роста выручки компании по итогам текущего года. Авторы альтернативного прогноза убеждены, что спрос на центральные и графические процессоры AMD будет снижаться не только во второй половине этого, но и в следующем году.
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Во-первых, на рынке ПК в ближайшие месяцы возникнет коррекция, которая приведёт уровень спроса к значениям 2019 года, когда пандемия ещё не влияла на стремление потребителей обзавестись индивидуальным компьютером для каждого члена семьи. Соответственно, спрос на центральные процессоры в потребительском секторе снизится.
Во-вторых, авторы прогноза призывают не пренебрегать влиянием фактора смены модели работы сети по добыче Ethereum. Отказ от принципа Proof of Work в пользу Proof of Stake сократит потребность майнеров в новых видеокартах, и AMD это почувствует на своих продажах во второй половине текущего года. Уже сейчас средние цены реализации видеокарт снизились на 13% относительно аналогичного периода прошлого года, и во втором полугодии они продолжат падение.