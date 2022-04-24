До 2015 года корейская компания Samsung Electronics выпускала для Apple мобильные процессоры, используемые в смартфонах этой американской компании. Сотрудничество двух конкурентов продолжалось и в сфере дисплеев для мобильных устройств, но при первой возможности компания Тима Кука (Tim Cook) избегала использования компонентов корейской марки или профильных услуг.
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Издание Business Korea сообщает, что компания Samsung Electro-Mechanics является поставщиком подложек типа FC-BGA для процессоров Apple семейства M1, и сотрудничество продолжится в рамках производства процессоров M2, которые выйдут на рынок до конца текущего года.
В декабре прошлого года Samsung вложила почти $1 млрд в организацию производства подложек FC-BGA на территории Вьетнама. В марте текущего года было вложено ещё около $250 млн в расширение производственных мощностей профильного предприятия в корейском Бусане. В самой корейской компании о сотрудничестве с Apple предпочитают не говорить.