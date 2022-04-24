На этом этапе улучшения прежних достижений не наблюдается.

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Отодвинув в сторону видеокарты, оверклокер Rauf шведского происхождения сосредоточился на улучшении достижений центрального процессора Intel Core i9-12900KS, но как и многие предшественники, феноменального прорыва в этом деле не добился. В тесте PiFast, например, процессор при помощи жидкого азота удалось заставить работать на частоте 7330 МГц, что позволило занять четвёртое место в абсолютном зачёте с результатом 7,99 секунды.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

Кстати, лучший результат в этом рейтинге принадлежит всё-таки аналогичной модели процессора, так что упрекать её в отсутствии прогресса по сравнению с обычным Core i9-12900K всё же нельзя.

Источник изображения: HWBot, Rauf

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На частоте 7.4 ГГц процессору покорилось и четвёртое место в SuperPI 32M с результатом 3 минуты 36,262 секунды. Процессор сохранил активность четырёх производительных ядер и четырёх потоков. Оперативная память, по словам автора эксперимента, тоже охлаждалась жидким азотом, а материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex соседствовала с блоком питания Super Flower мощностью 2000 Вт.