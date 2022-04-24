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Новости Hardware Алексей Сычёв
Билл Гейтс и Илон Маск придерживаются разных взглядов на защиту экологии
Периодически это способствует взаимным обвинениям.
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Канал CNBC раскрыл подробности переписки двух миллиардеров, которые в разное время считались богатейшими людьми планеты – Билла Гейтса (Bill Gates) и Илона Маска (Elon Musk). Первый давно отошёл от участия в делах Microsoft и сосредоточился на инициативах, которые он считает гуманитарными, хотя при этом и не прекращает вести инвестиционную деятельность. Некоторые его действия, надо сказать, вызывают раздражение у Илона Маска. В частности, последний раздражён попытками Билла Гейтса заработать на снижении курсовой стоимости акций Tesla.

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Источник изображения: Getty Images

Как удалось выяснить главе этой компании, Билл Гейтс на реализацию соответствующих планов выделил $500 млн. Попытки завязать диалог со стороны Маска привели к признанию Билла Гейтса в наличии у него соответствующих интересов, но один из основателей Microsoft сразу же попытался перевести разговор в русло «филантропских возможностей». Маск возразил, что подобные инициативы невозможно обсуждать на полном серьёзе в условиях, когда Гейтс пытается заработать на снижении курса акций Tesla – компании, которая, по мнению её главы, делает всё возможное для предотвращения изменений климата.

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Билле Гейтс ранее высказывался с критикой в адрес деятельности Илона Маска на посту главы Tesla. По мнению первого, Маск выбрал путь наименьшего сопротивления, выпуская достаточно простые изделия типа электромобилей. Гейтс же убеждён, что две трети факторов, влияющих на изменение климата, относятся к более сложным процессам вроде производства мяса, цемента и стали. В 2020 году Гейтс приобрёл себе электромобиль Porsche Taycan, и в этом некоторые обыватели узрели проявление неприязненных отношений с Илоном Маском.

#tesla #илон маск #акции #экология #билл гейтс
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