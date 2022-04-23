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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Второй претендент на покупку Twitter может объявиться на следующей неделе
Битва за активы компании с Илоном Маском будет долгой и сложной.
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Специалисты Wedbush Securities считают, что история с покупкой Twitter Илоном Маском (Elon Musk) может затянуться и наполниться новыми интригами. Пока совет директоров не определился со своим решением в ответ на предложение Маска, но ему наверняка придётся это сделать к следующему четвергу, когда компания опубликует квартальную отчётность, а руководству придётся выступить перед инвесторами и аналитиками.

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Источник изображения: Getty Images News

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В случае отрицательного решения Илон Маск начнёт процедуру недружественного поглощения, обратившись с предложением уже напрямую к акционерам. Набрав до 35-40% сторонников среди акционеров, Маск уже получит новый аргумент в торге с советом директоров Twitter. Аналитики также не исключают, что на следующей неделе у Маска появится конкурент, претендующий на покупку активов компании, и это дополнительно поднимет ставки в игре. Впрочем, чисто по фундаментальным показателям Twitter не является привлекательным объектом для поглощения, поскольку у инвесторов вызывает вопросы его бизнес-модель и способность приносить достаточную прибыль в нынешнем состоянии. Для Маска это больше вопрос реализации политических амбиций, чем выгодное вложение средств. Найдётся ли второй такой инвестор, наверняка станет понятно на следующей неделе.

#финансы #илон маск #акции #twitter #инвестиции
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