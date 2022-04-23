Это позволило показать лучший результат в Unigine Superposition 8K Optimized.

Выступающему под флагом Швеции энтузиасту Rauf, по его собственным словам, удалось осуществить первый в мире разгон видеокарты NVIDIA до частоты графического процессора более 2.9 ГГц в тесте, имеющем отношение к ускорению трёхмерной графики. В данном случае речь идёт о Unigine Superposition 8K Optimized.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

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Использовалась видеокарта GALAX новейшей модели GeForce RTX 3090 Ti HoF OC Lab Edition, которая примерила на себе резервуар с жидким азотом и была подключена к блоку питания Super Flower мощностью 2000 Вт. Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex также приютила центральный процессор Intel Core i9-12900KS, который в данном случае довольствовался водоблоком, частотой 5400 МГц и активностью 8 ядер и с 8 потоками. Частоты видеокарты были повышены до 2910/22144 МГц, что во многом и определило достижение первого места в указанном тесте с результатом 11 339 баллов. Впрочем, в общем зачёте достигнуто только 11-е место, поскольку связки из нескольких видеокарт способны показать более высокий результат.