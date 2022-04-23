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Новости Hardware Алексей Сычёв
В Сеть попало видео с протаранившей самолёт Tesla Model Y без водителя за рулём
В инциденте пострадали только нервы владельца самолёта за $3,5 млн.
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Поиски «светлого и чистого» не всегда доводят до добра, как показывает опубликованная одним из участников обсуждения Reddit видеозапись. На ней управляемый автоматикой электромобиль Tesla Model Y при передвижении по территории аэродрома допускает наезд на припаркованный лёгкий самолёт Cirrus Vision стоимостью $3,5 млн. Машина упирается в хвостовую часть летательного аппарата и продолжает движение ещё несколько секунд, разворачивая его вокруг вертикальной оси.

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Источник изображения: Reddit, Smiteme

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Как выясняется, в момент столкновения электромобиль работал в режиме Summon, позволяющем автовладельцу вызвать его с парковочного места и автоматически перегнать к месту посадки водителя. На протяжении всего периода автоматического передвижения владелец должен удерживать кнопку в приложении нажатой и внимательно следить за окружающей электромобиль обстановкой. В данном случае, вероятно, владелец отвлёкся и не остановил машину принудительно, а бортовая автоматика Tesla не смогла распознать в нависающем над землёй хвосте самолёта препятствие. Камеры электромобилей этой марки не всегда распознают светлые предметы на фоне светлого неба, особенно при движении к источнику яркого света.

#tesla #автопилот #электромобили tesla #tesla model y
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