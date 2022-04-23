В инциденте пострадали только нервы владельца самолёта за $3,5 млн.

Поиски «светлого и чистого» не всегда доводят до добра, как показывает опубликованная одним из участников обсуждения Reddit видеозапись. На ней управляемый автоматикой электромобиль Tesla Model Y при передвижении по территории аэродрома допускает наезд на припаркованный лёгкий самолёт Cirrus Vision стоимостью $3,5 млн. Машина упирается в хвостовую часть летательного аппарата и продолжает движение ещё несколько секунд, разворачивая его вокруг вертикальной оси.

реклама

Источник изображения: Reddit, Smiteme

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Как выясняется, в момент столкновения электромобиль работал в режиме Summon, позволяющем автовладельцу вызвать его с парковочного места и автоматически перегнать к месту посадки водителя. На протяжении всего периода автоматического передвижения владелец должен удерживать кнопку в приложении нажатой и внимательно следить за окружающей электромобиль обстановкой. В данном случае, вероятно, владелец отвлёкся и не остановил машину принудительно, а бортовая автоматика Tesla не смогла распознать в нависающем над землёй хвосте самолёта препятствие. Камеры электромобилей этой марки не всегда распознают светлые предметы на фоне светлого неба, особенно при движении к источнику яркого света.