Как и компания Apple.

Высказывания руководства TSMC на квартальной отчётной конференции позволили нам ещё на прошлой неделе выяснить, что компания рассчитывает освоить выпуск 2-нм продукции к 2025 году, а ресурс DigiTimes сегодня добавил к этой информации упоминания о том, что Apple и Intel окажутся в числе первых клиентов TSMC, получающих как 3-нм, так и 2-нм продукцию.

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Источник изображения: TSMC

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Примечательно, что тайваньский источник настаивает на готовности TSMC перейти на структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA) в рамках 2-нм технологии, хотя официальные представители компании на эту тему до сих пор высказывались весьма уклончиво. С одной стороны, они признавали, что интересуются новыми структурами транзисторов. С другой стороны, они не торопились рассказывать о том, какие новшества планируется реализовать именно после перехода на 2-нм техпроцесс. Напомним, что к 2025 году Intel рассчитывает освоить техпроцесс 20A собственными силами, а также начать освоение ещё более совершенного 18A, поэтому если компания действительно стремится попасть в число первых получателей 2-нм продукции TSMC, то это говорит о намерениях Intel сохранить зависимость от обоих основных источников передовой литографии.