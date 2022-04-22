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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toshiba склоняется к идее приватизации и нанимает финансовых консультантов
Упрямство никому не сулит выгоды.
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Длившееся годами противостояние совета директоров Toshiba и активистов из числа зарубежных акционеров, по мнению Reuters, в итоге может прекратиться, поскольку компания всё же решила нанять финансовых консультантов из Nomura Securities для поиска дальнейших стратегических альтернатив, и выкуп акций консорциумом инвесторов упоминается в качестве одной из них.

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Источник изображения: Toshiba

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Как отмечалось ранее, для Toshiba успешность попытки приватизации будет во многом определяться тем, кому достанутся активы корпорации, связанные с ядерной энергетикой и оборонными заказами. Правительство Японии просто не допустит, чтобы они попали в руки иностранных инвесторов. У последних в данной ситуации остаётся возможность скооперироваться с японскими коллегами. Собрание акционеров Toshiba намечено на июнь, к тому времени должна появиться дополнительная информация о намерениях руководства компании.

#аналитика #финансы #toshiba
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