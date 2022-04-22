Такая корова нужна самому.

В феврале этого года стало окончательно ясно, что NVIDIA не удастся купить Arm ни за $40 млрд, ни за любую другую сумму. У сделки появилось достаточно противников среди регулирующих органов тех стран, с которыми она должна была согласовываться. Владеющая активами Arm японская корпорация SoftBank приняла решение попытать счастья с возвращением акций компании на фондовый рынок. Как поясняет Bloomberg, японские инвесторы до сих пор опасаются, что продешевят на этот раз, хотя запланированное на первый квартал следующего года IPO и должно оценить капитализацию британского разработчика в $60 млрд.

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Источник изображения: SoftBank

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Руководство SoftBank обеспокоено тем, что сейчас акции компаний технологического сектора упали в цене на фоне макроэкономической нестабильности и перебоев с логистикой. Не желая расставаться с акциями Arm по низкой цене, SoftBank намеревается сохранить за собой более крупный пакет в момент выхода на IPO, а затем продать часть своих акций по более высокой цене. Чтобы решить текущие финансовые проблемы, SoftBank уже договорилась с кредиторами о получении займа на сумму $8 млрд под залог акций Arm.