В высокотехнологичной сфере падение превысило 50%.

С конца февраля к антироссийским санкциям в сфере поставок высокотехнологичной продукции присоединились 37 стран, сосредоточенных преимущественно в Евросоюзе, но в их число также вошли Австралия и Япония. Как поясняет Bloomberg со ссылкой на данные американского министерства торговли, импорт высокотехнологичных компонентов в Россию в результате сократился более чем на 50%.

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Источник изображения: база данных Bloomberg

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Помимо перебоев с поставками компонентов оборонного назначения, к своим заслугам американское ведомство отнесло и остановку конвейеров российских автосборочных производств, а также прекращение авиаперелётов с использованием пассажирских самолётов, нуждающихся в зарубежных деталях и расходных материалах. В общей сложности, по данным министерства, экспорт американских товаров в Россию по сравнению с концом января сократился на 90%.