Основатель компании TSMC Моррис Чан (Morris Chang) давно отошёл от дел, доверив управление бизнесом профессиональной команде, но это не мешает ему высказывать особое мнение по любому поводу, который хоть как-то связан с развитием полупроводниковой отрасли. Как можно убедиться после знакомства с опубликованными сайтом DigiTimes выдержками из интервью с Моррисом Чаном, он остаётся едва ли не главным скептиком в отношении усилий США по сокращению разрыва с тайваньской полупроводниковой отраслью.
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Выпуск чипов на территории США при прочих равных обойдётся на 50% дороже, как убеждён основатель TSMC, а одной из главных проблем является дефицит специалистов с опытом работы на производстве на местном рынке труда. Здесь много талантливых разработчиков, и в этой сфере американским специалистам нет равных в мире, но справиться с задачей развития производственной сферы за счёт внутренних кадровых ресурсов США не смогут.
В итоге, как считает основатель TSMC, все попытки США создать конкурентоспособную полупроводниковую отрасль с локализованным производством приведут к неудачам и напрасному расходованию средств. Упоминания о возможности военных действий в непосредственной близости от Тайваня не очень убеждают основателя TSMC в необходимости развивать производство в США. Он считает, что если такая война начнётся, у американских властей будет много других забот, помимо сохранности производства чипов на острове.