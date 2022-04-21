Вот в разработке они являются лидерами.

Основатель компании TSMC Моррис Чан (Morris Chang) давно отошёл от дел, доверив управление бизнесом профессиональной команде, но это не мешает ему высказывать особое мнение по любому поводу, который хоть как-то связан с развитием полупроводниковой отрасли. Как можно убедиться после знакомства с опубликованными сайтом DigiTimes выдержками из интервью с Моррисом Чаном, он остаётся едва ли не главным скептиком в отношении усилий США по сокращению разрыва с тайваньской полупроводниковой отраслью.

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Источник изображения: TSMC

Выпуск чипов на территории США при прочих равных обойдётся на 50% дороже, как убеждён основатель TSMC, а одной из главных проблем является дефицит специалистов с опытом работы на производстве на местном рынке труда. Здесь много талантливых разработчиков, и в этой сфере американским специалистам нет равных в мире, но справиться с задачей развития производственной сферы за счёт внутренних кадровых ресурсов США не смогут.

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В итоге, как считает основатель TSMC, все попытки США создать конкурентоспособную полупроводниковую отрасль с локализованным производством приведут к неудачам и напрасному расходованию средств. Упоминания о возможности военных действий в непосредственной близости от Тайваня не очень убеждают основателя TSMC в необходимости развивать производство в США. Он считает, что если такая война начнётся, у американских властей будет много других забот, помимо сохранности производства чипов на острове.