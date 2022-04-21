Воистину, на безрыбье и бюстгальтер портупея!

3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде

3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде

Дефицит полупроводниковых компонентов, как признался глава холдинга ASML, по словам Bloomberg, привёл к появлению необычных способов получить желаемые комплектующие. Некий промышленный конгломерат, по словам источника, приступил к закупке стиральных машин, чтобы извлечь из них требуемые микропроцессорные компоненты и затем использовать в собственной продукции.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама Рухнула цена RTX 3070 в Регарде RTX 3080 Gigabyte за копейки - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

В целом, как отметил представитель крупнейшего производителя литографических сканеров, спрос на компоненты для Интернета вещей оказался выше, чем могли бы предугадать участники рынка, и в ближайшие месяцы ситуация не изменится к лучшему. Такое положение дел и приводит к «производственному мародёрству», как в случае со стиральными машинами, выступающими в роли доноров комплектующих.