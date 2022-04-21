Дефицит полупроводниковых компонентов, как признался глава холдинга ASML, по словам Bloomberg, привёл к появлению необычных способов получить желаемые комплектующие. Некий промышленный конгломерат, по словам источника, приступил к закупке стиральных машин, чтобы извлечь из них требуемые микропроцессорные компоненты и затем использовать в собственной продукции.
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В целом, как отметил представитель крупнейшего производителя литографических сканеров, спрос на компоненты для Интернета вещей оказался выше, чем могли бы предугадать участники рынка, и в ближайшие месяцы ситуация не изменится к лучшему. Такое положение дел и приводит к «производственному мародёрству», как в случае со стиральными машинами, выступающими в роли доноров комплектующих.