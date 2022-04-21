А вот с аккумуляторами типа 4680 возникнут сложности.

Предварительную статистику по количеству выпущенных и отгруженных электромобилей в первом квартале компания Tesla опубликовала ещё в начале апреля, поэтому публикация полного варианта отчёта особой сенсации не произвела. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объёмы производства электромобилей выросли на 69% до 305 407 штук, а объёмы поставок – на 68% до 310 048 штук. Более 95% производственной программы приходилось на Model 3 и Model Y, соотношение между двумя моделями традиционно не раскрывается.

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Источник изображения: Tesla

Активно повышая цены на свои электромобили в минувшем квартале, Tesla смогла добиться увеличения нормы прибыли по данному виду производственной деятельности до рекордных 32,9%. Некоторые эксперты предполагают, что производитель даже субсидирует электромобили начальных комплектаций за счёт более дорогих. Почти все начальные версии Tesla уже перешли на использование более дешёвых LFP-батарей, но при этом оснащённая ими модификация Model 3 всё равно способна на одном заряде преодолевать 427 км в условном цикле EPA. Этот же тип батарей используется в системах стационарного хранения электроэнергии Tesla.

Трёхнедельный простой предприятия в Шанхае, по словам руководства Tesla, стоил компании примерно месячного объёма производства машин, но с учётом ввода в строй предприятий в Берлине и Остине выпавшие объёмы должны будут по итогам года компенсироваться этими двумя площадками. Во втором квартале компания рассчитывает выпустить около 305-310 тысяч электромобилей, а во втором полугодии «поднажать» и вывести годовые объёмы выпуска до полутора миллионов штук. Это будет соответствовать примерно 60-процентному приросту по сравнению с прошлым годом.

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В отношении возможностей выпуска аккумуляторов перспективного формата 4680 руководство Tesla уже не так категорично, как ранее. В новых условиях компания может столкнуться с их нехваткой уже к следующему году, а потому в текущем году в Техасе кроссоверы Model Y будут оснащаться как батареями на базе элементов 4680, так и более старыми 2170. В отношении берлинского предприятия подобная схема работы была предусмотрена изначально.