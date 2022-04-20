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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla пришлось поселить работников на предприятии в Шанхае, чтобы возобновить его деятельность
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Тематический ресурс Electrek пояснил, каких усилий Tesla стоило возобновление работы китайского предприятия, которое с 28 марта не функционировало из-за ограничений, наложенных местными властями в условиях новой вспышки коронавирусной инфекции в Шанхае. Первоначально Tesla рассчитывала возобновить сборку электромобилей на этой площадке через несколько дней после введения локдауна, но по факту получила такую возможность только три недели спустя, в этот вторник.

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Источник изображения: Electrek

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Восемь тысяч сотрудников предприятия ради этого получили условия для круглосуточного пребывания на работе. Спальные места, душевые кабины и точки общепита были оборудованы прямо на территории предприятия, но работодатель при этом позаботился ещё и о досуге персонала, хотя эта часть подготовки детально и не описывается. Выпуск электродвигателей и тяговых батарей уже налажен в полном объёме, а вот сборка электромобилей пока будет отставать от плановых показателей из-за проблем с логистикой прочих компонентов. Построенному в рекордные сроки в 2019 году предприятию Tesla в Шанхае удалось стать крупнейшей производственной площадкой компании, работающей на экспорт продукции за пределы США.

#tesla #электромобили tesla #локдаун #шанхай
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